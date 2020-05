30 Wohneinheiten in Bammersdorf

Zum Bebauungsplan des Seniorenwohnens an der Schirnaidler Straße in Eggolsheim ergaben sich im Marktgemeinderat nur geringfügige Änderungen: Es wurden weitere sechs Stellplätze eingeplant und die Baugrenzen modifiziert.

Die Bürger konnten sich in der Zeit von Anfang Dezember 2019 bis Mitte Januar 2020 über die Pläne informieren. Da zu den Planungen keine Stellungnahmen eingingen, billigten die Marktgemeinderäte einstimmig diese Fassung.

Weiterhin diskutierten die Marktgemeinderäte über die künftige Bebauung des ehemaligen Distler-Geländes in Bammersdorf (Baugebiet "Langer Weg"). Auf der Bürgerversammlung im Januar bekamen die Planer der Deutschen-Reihenhaus-AG den Auftrag, die Anzahl der Wohneinheiten zu reduzieren, so dass die Bebauung lockerer wird.

Dieses überarbeitete Konzept verringert die Wohneinheiten auf 30. Davon sollen 22 in Reihenhäusern und acht in Doppelhäusern realisiert werden. Die Informationen für die Bürger werden - coronabedingt - über die Gemeindezeitung und die Internetseite der Gemeinde bereitgestellt.

Der Projektentwickler Paul Papendieck wies darauf hin, dass das Gelände als Industriebrache mit Altlasten belastet sei. Diese müssten entsprechend aufgearbeitet werden. Damit die Preise für die Wohneinheiten erschwinglich bleiben, könne die Bebauung nicht zu sehr aufgelockert werden: "Andernfalls wird das unrentabel."

Stefan Pfister (BB) und Irmgard Heckmann (FW) begrüßten das Vorhaben, das ein "verlottertes Grundstück" in eine attraktive Wohngegend verwandeln soll. In den kommenden Wochen will die Reihenhaus-AG Informationsmaterial für die Bürger bereitstellen. Die Marktgemeinderäte begrüßten das überarbeitete Konzept. Sobald die Information der Bürger abgeschlossen ist, soll der Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss erfolgen. Dies befürworteten die Marktgemeinderäte mit 17:3 Stimmen.

Landgasthof will erweitern

In Drosendorf soll der Landgasthof Zehner durch ein Gästehaus mit Rezeption erweitert werden. Zusätzlich werden weitere Parkplätze geplant. Im Februar beurteilten die Marktgemeinderäte diese Planung positiv und stellten jetzt für die entsprechenden Flurstücke einen Bebauungsplan einstimmig auf.

Egon Schlund Feldgeschworener

Als neuen Feldgeschworenen bestimmten die Gemeinderäte Egon Schlund aus Eggolsheim.