30 Unfälle weniger als im Vorjahr

Eigentlich Grund zur Freude ist der Rückgang der Unfallzahlen im vergangenen Jahr. 568 Mal krachte es, im Jahr 2017 hatte es noch 598 Unfälle gegeben. Allerdings dürfen diese Zahlen nicht darüber hinweg täuschen, dass es vor allem kleinere Zusammenstöße sind, die weniger häufig passierten. Die Zahl der Verletzten stieg im Ver gleich zum Vorjahr sogar an. Zudem hatte es zwei tote Verkehrsteilnehmer auf den Straßen im Altlandkreis gegeben.

56 Menschen verletzten sich bei Unfällen im vergangenen Jahr. 2017 waren es nur 46 Per sonen gewesen. Dabei stehen zwölf Schwerverletzte (2017: 20) 69 Leichtverletzten (2017: 31) gegenüber. Auffallend ist, dass die Zahl der Autofahrer, die mit Drogen am Steuer saßen, von 16 auf 24 gestiegen ist. Das lässt auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der Beamten in diesem Bereich schließen.

Weniger Unfallfluchten

Mit Handy wurden insgesamt 114 Fahrer erwischt. Mit 78 Fäl len ging die Zahl der Unfallfluchten zwar um 13 zurück, doch entziehen sich immer noch zu viele Autofahrer ihrer Verantwortung - vor allem, wenn bei den Unfällen Menschen verletzt werden, so wie es 2018 fünf Mal der Fall war. Die Polizei klärte 32 Unfallfluchten auf.

Die Zahl der Motorradunfälle ging leicht zurück: 2017 waren es 20, im vergangenen Jahr nur 18 Unfälle. Die Strecke zwischen Motten und Kothen bleibt ein Schwerpunkt. In diesem Jahr verletzten sich aber nur fünf Motorradfahrer im Altlandkreis schwer. 2017 waren es noch acht. Mit leichteren Ver letzungen kamen 15 Biker davon. Im Vorjahr waren es nur elf gewesen.

Überraschenderweise hatte es im Jahr 2018 keinen einzigen Unfall mit E-Bikes im Altlandkreis gegeben. Zwei Unfälle mit herkömmlichen Fahrrädern registrierte die Polizei aber. Diese positive Entwicklung setzt sich in diesem Jahr nicht fort: Im März stieß ein Junge mit seinem Mountainbike mit E-Antrieb in Riedenberg mit ei nem Auto zusammen. Er verletzte sich nur leicht. Am selben Wochenende zog sich ein 71-Jähriger in der Nähe des Buchrasens schwere Verletzungen zu, als er mit seinem E-Bike einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt nahm.

Mit E-Bikes vertraut machen

"Da haben wir Glück gehabt, dass es keine Toten gegeben hat", blickt Dienststellenleiter Herbert Markert zurück. Beide E-Bike-Fahrer habe ein Helm vor Schlimmerem bewahrt. Er appelliert an die Be sitzer von E-Bikes, sich im Vorfeld ausgiebig mit dem Fahrverhalten der neuen Räder vertraut zu machen. "Ich rechne damit, dass die Unfälle mit E-Bikes zunehmen und auch die Folgen gravierender sind", sagt der Polizei-Chef.