30 Studenten für Split

Um dem drohenden Ärztemangel aktiv entgegenzuwirken hat der Gesundheitsverbund Regiomed zusammen mit der staatlichen Universität Split (Kroatien) im Jahr 2016 die Medical School Regiomed gegründet. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, vor Ort in Oberfranken und Südthüringen den klinischen Abschnitt des Medizinstudiums zu absolvieren.

Erneut konnten 30 Studenten aus Deutschland feierlich für den präklinischen Abschnitt des Medizinstudiums nach Split entsandt werden. Dies ist bereits der dritte Regiomed-Jahrgang. Nach zwei interessanten Einführungstagen mit Besichtigung des Klinikums Coburg und dem neuen Klinikum Lichtenfels, ermöglichte Regiomed einen Erste-Hilfe-Lehrgang und eine Vorbereitung auf das Studieren auf Englisch. Am Sonntag wurden die Studenten offiziell im Kaisersaal auf Kloster Banz verabschiedet. Prof. Johannes Brachmann, Dekan der Medical School und medizinischer Geschäftsführer bei Regiomed, führte durch das Programm. Aufsichtsratsvorsitzender Christian Meißner überbrachte die Grüße des gesamten Aufsichtsrats von Regiomed, der fest hinter dem Projekt steht. "Der Ärztemangel, der die Region in den nächsten Jahren noch viel härter treffen wird, kann nur durch innovative und mutige Schritte gelöst werden", so Meißner. Prof. Dragan Primorac, ehemaliger kroatischer Wis-senschaftsminister und einer der Initiatoren der Kooperation: "Die beste Möglichkeit die Zukunft zu verändern, ist sie selbst zu gestalten." Dieser Satz galt sowohl den Studenten wie auch Regiomed für den Mut, eine solch weitreichende Kooperation einzugehen, um dem regionalen Ärztemangel zu begegnen.

Lothar Schmittdiel, Vorsitzender des Vereins "Freunde der Medical School Regiomed e.V.", kündigte in seiner Rede das am 13. Januar 2019 stattfindende Benefizkonzert in der Kirche zu Bad Rodach an und freut sich über eine rege Teilnahme.

Für die Studenten beginnt am 1. Oktober der Alltag zwischen Lehrsaal, Bibliothek, Labor in der Unesco-Weltkulturerbestadt Split. Coburgs Landrat Michael Busch äußerte den Wunsch, dessen Erfüllung für die Zukunftsfähigkeit der Region so wichtig ist: "Genießen Sie das Land und die dalmatische Küste, aber kommen Sie wieder zu uns zurück." red