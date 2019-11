30 Starter bei der westoberfränkischen Bezirksmeisterschaft der Senioren

Zwar war die Teilnehmerzahl mit 30 bei den zweiten Senioren-Einzelmeisterschaften des westoberfränkischen Tischtennisbezirks in Untersiemau nicht gerade berauschend, jedoch waren immerhin sieben Starter mehr als im Vorjahr mit von der Partie. In zwei Altersklassen und in vier Leistungsklassen waren 28 Herren im Einsatz. Da sich nur zwei Damen gemeldet hatten, waren diese zugleich kampflos Erstplatzierte.

Sieger sowohl im Einzel als auch im Doppel wurden Bernd Feulner (TV Oberwallenstadt), Marco Stöcklein (DJK Teutonia Gaustadt), Georg Herold (TTC Geutenreuth) und Richard Gebhardt (RVC Klosterlangheim).

In der jüngeren Altersklasse (40 bis 60 Jahre) der C-Klasse blieb Stefan Klöpsch vom TSV Bad Rodach zwar ungeschlagen (15:3 Sätze), hatte aber mit Oliver Voll einen harten Widersacher. Erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes zwang er den Gaustadter in die Knie (11:9, 7:11, 11:9, 2:11, 12:10).

In der D-Klasse war zwar auch Bernd Feulner in seinen drei Partien (9:4 Sätze) nicht zu bezwingen, jedoch hatte auch er eine harte Nuss zu knacken. So behielt er gegen Stefan Wittmann von der DJK Gaustadt erst im fünften Durchgang die Oberhand (5:11, 11:8, 11:8, 8:11, 11:8).

Keinen einzigen Satz gab in der E-Klasse Marco Stöcklein (Gaustadt) in seinen fünf Einzeln ab. Nur ihn musste sich Torsten Bittorf beim TSV Beiersdorf beugen, so dass er Zweitplatzierter wurde. Seine starke Leistungen unterstrich Stöcklein auch im Doppel mit seinem Mannschaftskameraden Georg Lunz. Aus diesem Grund blieb für Bittorf - zusammen mit Hubert Kern (TTC Eschi Frohnlach) - auch im Doppelwettbewerb "nur" der zweite Rang.

In der B-Klasse der AK 65 bis 80 bestimmte der Neuzugang des TTC Geutenreuth Georg Herold (vormals TTC Rugendorf) das Geschehen. In seinen vier Einzeln gab er lediglich einen Satz ab.

Seinen Zweifachsieg machte Herold im Doppel zusammen mit dem TT-Schiedsrichter Ekkehard Gerlicher (Frohnlach) perfekt. Der zweite Platz ging zwar an Lothar Fischer vom TV Ebersdorf, jedoch zwang er seinen Mannschaftskameraden Klaus Lindner erst im Entscheidungssatz mit 13:11 in die Knie. Der Drittplatzierte Helmut Florschütz vom TSV Bad Rodach war der einzige Akteur, der dem Gewinner Herold einen Satzverlust zufügte.

Einen Zweifachgewinner gab es mit Richard Gebhardt (RVC Klosterlangheim) auch in der C-Klasse. Glück hatte er aber gegen Arthur Veth (TSV Bad Rodach), den er erst im Entscheidungssatz auf die Verliererstraße schickte. Da Veth auch gegen Dieter Lindner (TSSV Fürth am Berg) trotz 2:1-Satzführung noch im fünften Satz scheiterte, wurde es nichts mit einem Podestplatz. Lindner gewann gegen Gebhardt zwar den ersten Satz, doch dann riss der Faden, so dass er ihm bei der Titelvergabe den Vortritt lassen musste.

Die Turnierleitung in der Untersiemauer Schulturnhalle lag in den Händen des Seniorenfachwarts Gerald Karnitzschky. Unterstützt wurde er von Rainer Pechthold vom TSV Untersiemau. Deren Abteilungsleiter Thomas Bürger hatte sich für die Teilnahme bedankt.