30. Mohrenberggottesdienst wird am Sonntag gefeiert

Ein kleines Jubiläum hat der Mohrenberggottesdienst in diesem Jahr: Er wird am Sonntag, 24. Juni, bereits zum 30. Mal gefeiert, wie Pfarrer Volkmar Gregori mitteilt.Wer hätte das gedacht, als der damalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Gleisenau , Werner Maurer, 1988 den Gottesdienst am Mohrenberg zwischen Gleisenau und Schönbrunn ins Leben rief? In all den Jahren wurde er sehr gerne besucht und gefeiert. Jeweils Hunderte von Menschen pilgern an dem jeweiligen Sonntag im Juni auf den Berg.In diesem Jahr wird der Umweltbeauftragte des evangelischen Kirchenkreises Bayreuth, Pfarrer Helmut Bullemer, Bad Steben, die Festpredigt mit dem bekannten Paul-Gerhardt-Lied "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" halten. An die Besucher werden Tütchen mit einer Blühpflanzenmischung "Gottes Vielfalt: Lebensraum für alle Geschöpfe" verteilt, ein Geschenk des Umweltbeauftragten der evangelischen Kirche in Bayern, Pfarrer Wolfgang Schürger, München. Der Posaunenchor Gleisenau unter der Leitung von Herbert Hofmann wird zu hören sein und die Besucher zum Mitsingen einladen.Zum ersten Mal werden sich auch alle 15 Frauen und Männer aus Breitbrunn, Ebelsbach, Eltmann, Deusdorf, Gleisenau, Neubrunn, Rudendorf, Steinbach, Stettfeld und Weisbrunn, die für die Kirchenvorstandswahl am 21. Oktober kandidieren, der Gemeinde vorstellen.Der 30. Mohrenberggottesdienst am kommenden Sonntag beginnt um 10 Uhr. Der Weg zum Waldstück auf dem Mohrenberg, in dem der Gottesdienst gefeiert wird, zweigt etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang von Gleisenau, Richtung Breitbrunn, rechts ab und ist ausgeschildert. Für die Gäste gibt es Sitzgelegenheiten.