30 Minuten geparkt - Opel Astra beschädigt

Zu einer Verkehrsunfallflucht in Neunkirchen am Brand sucht die Polizeiinspektion Forchheim Hinweise. Nur etwa 30 Minuten parkte eine 66-Jährige ihren grauen Opel Astra in der Erleinhofer Straße. Als sie dorthin zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter ihr Auto an der Stoßstange vorne links beschädigt und einen Schaden von 1000 Euro verursacht hatte. Hinweise zum Verursacher werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegengenommen. pol