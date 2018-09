30 Minuten für Gemälde

Am Mittwoch, 12. September, um 12.30 Uhr gibt Museumsdirektorin Regina Hanemann in kompakten 30 Minuten einen Einblick in die Ausstellung "Painting to Remember. Zerstörte deutsche Synagogen. Gemälde von Alexander Dettmar" im Historischen Museum Bamberg. Mehr als 1400 Synagogen wurden in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 und in deren Folge angezündet und niedergerissen. Der Berliner Maler Alexander Dettmar beschäftigt sich seit 1994 mit diesen Bauwerken, rekonstruiert sie in seinen Bildern und erinnert so an diese zerstörten Zeugnisse jüdischen Glaubens und Gemeindelebens - auch an die Bamberger Synagoge. Sein Bilderzyklus soll "die Vielgestaltigkeit, die Vertrautheit und die Bedeutung wiedergeben, die Synagogen einst für ihre Umgebung hatten und den ideellen Verlust zeigen", so Dettmar. "Painting to Remember" bildet so auch eine inhaltliche Ergänzung zur Ausstellung "Jüdisches in Bamberg". Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt zu dieser Kurzführung ein. Treffpunkt ist an der Kasse des Historischen Museums in der Alten Hofhaltung, Domplatz 7, Bamberg. Die Teilnahme an der Führung ist frei, es fallen nur die regulären Eintrittskosten an. red