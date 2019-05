30 Jubilare gedachten ihrer Erstkommunion

In der Pfarrkirche St. Martin wurde Jubelkommunion gefeiert. 30 Christen, die vor 25, 40, 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren ihre Erstkommunion gefeiert hatten, waren gekommen, um sich gemeinsam an dieses Ereignis zu erinnern. Pfarrer Sebastian Palapparampil begleitete die Jubilare mit den Kommunionkindern zu Klängen der Döringstadter Musikanten in die Pfarrkirche zum Festgottesdienst. Atmosphäre kam durch die Ausgestaltung der Döringstadter Musikanten auf. Im Anschluss wurden Erinnerungen ausgetauscht. Foto: Michael Zeitler