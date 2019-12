30 Jahre und kein bisschen leise

Pünktlich zum 30. Geburtstag der Schuke-Orgel in der Coburger Morizkirche konnte die lang geplante Erweiterung der Orgel um zwei Bassregister abgeschlossen werden. Im Gottesdienst am Sonntag, 15. Dezember, um 10 Uhr werden die neuen Klänge der Öffentlichkeit vorgestellt. Liturgie und Predigt: Pfarrerin Silke Kirchberger Orgel: Peter Stenglein. Das erste Orgelwerk mit den neuen Registern wird die Liedbearbeitung "Nun komm, der Heiden Heiland" von Johann Sebastian Bach sein. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Orgelmatinée, in der Peter Stenglein Werke von Alexandre Guilmant, Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy und Léon Boëllmann spielen wird. red