30 Jahre Spiel und Spaß

Die Handballer des TV/DJK Hammelburg organisieren schon seit 30 Jahren alle zwei Jahre ein Zeltlager für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren auf dem Farnsberg. Auch dieses Jahr verbrachten 53 Kinder und 17 Betreuer mit Team-, Sport- und Geländespielen in der Rhön. Dabei sind nicht nur Handballer willkommen, sondern alle Kinder.Bereits eine Generation an Kindern genießt die Zeit am Farnsberg und etliche sind sogar vom Teilnehmer zum Betreuer der Ferienfreizeit geworden. Denn dem erfahrenen Team an erwachsenen Betreuern und jugendlichen Helfern gehen die Ideen nicht aus. Von der Kinonacht, vom Bogenschießen, Ballspielen, einem Taschenmesserlehrgang, Klettern, Basteln, und dazwischen immer wieder Spiele, da vergeht die Zeit wie im Nu. Mit der Waldrallye sowie dem Geocaching wurde die Natur der Umgebung erforscht. Das sommerliche Wetter lud immer wieder zu Wasserschlachten ein.Etliche Betreuer nehmen seit Jahren für dieses Pfingstlager Urlaub. Wichtig ist den Organisatoren die gemeinsam verbrachte Zeit, etwa mit Stockbrot am Lagerfeuer, einer schaurigen Nachtwanderung oder auch einem Ausflug zur Sinnflut. Auch auf die Abschlussdisco fieberten die Kinder hin. Als Überraschungsbesuch kam die Riedenberger Feuerwehr mit ihrem Löschfahrzeug vorbei. "Wir sind stolz auf dreißig Jahre Zeltlager. Das ist ein guter Grund zum Feiern. Wir sind guten Mutes auch die nächsten Jahre weiter zu machen," erklärt Nicole Schröter, eine der Organisatorinnen des Ferienlagers. Zum Abschluss des Ferienlagers kamen Eltern, Verwandte und Freunde, um gemeinsam mit den Kindern und Betreuern bei Spiel und Spaß sowie gutem Essen die Ferienfreizeit an diesem Tag ausklingen zu lassen.