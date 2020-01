Beim Neujahrsgottesdienst wurde Marliese Appel für 30 Jahre Mesnerdienst in der Pfarrgemeinde Untertheres geehrt. Pfarrer Christian Lutz lobte die stets offene, ehrliche und partnerschaftliche Kommunikation in der Sakristei, den hervorragenden Dienst und die Sorge um die Ministranten, "von denen sie die Telefonnummern" kenne. 30 Jahre Dienst rund um Gottesdienst und Kirche würdigten Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung mit einem Präsentkorb, vor allem aber mit der Feststellung, dass unbezahlbar ist, was Marliese Appel geleistet hat. Alle hoffen, sie noch lange dabei zu haben. red