30 Jahre Jazz an der Musikschule

30 Jahre Jazz an der Städtischen Musikschule Kulmbach sind wahrlich ein Grund zu feiern. Daher lädt die Musikschule unter dem Motto "It's Jazztime" zu zwei Jubiläumsveranstaltungen ein.

Musikschulleiter Harald Streit betont, dass die Geschichte des Jazz an der Musikschule bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. "Hauptverantwortlich war unser Musiklehrer Thomas Schimmel. Er war es, der 1989 den Fachbereich Jazzstilistik an der Musikschule einrichtete, aus dem sich bald die erste Big Band mit dem Namen "Swing Pink" entwickelte. 1994 wurde die erste Jazzsession durchgeführt, die seitdem einmal im Monat stattfindet".

Am Samstag, 19. Oktober, wird um 19 Uhr die T-Jazz Big Band unter der Leitung von Thomas Schimmel die Kommunbräu zum Swingen bringen. Im Anschluss gegen 20 Uhr gastiert die Lehrer-Big-Band-Bayern in der Kommunbräu. Eintrittskarten für den Jubiläumsabend sind ab dem 1. Oktober in der Tourist-Information der Stadt Kulmbach zu kaufen. Die Lehrer-Big-Band- Bayern besteht aus über 45 aktiven Mitgliedern, die alle Lehrer an allgemeinbildenden Schulen aus ganz Bayern sind.

Wie jeden dritten Montag im Monat findet auch am 21. Oktober um 20 Uhr in der Kommunbräu eine Jazz-Session statt. An diesem Tag aber mit einer Besonderheit: viele ehemalige Schülerinnen und Schüler haben ihr Kommen angemeldet und werden im Rahmen dieser Jubiläumssession ihr musikalisches Talent zum Besten geben.

Zu beiden Veranstaltungen ist die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen. Auch Oberbürgermeister Henry Schramm gratuliert der Jazz-Abteilung der Städtischen Musikschule zu ihrem 30-jährigen Bestehen: "Die Jazz-Szene in und um Kulmbach wird durch unsere Musikschule und ihre engagierten Lehrer und Musiker massiv aufgewertet. Hierfür herzlichen Dank und zum 30. Geburtstag alles Gute und weiterhin viel Erfolg", so OB Schramm. red