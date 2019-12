30 Jahre Grenzöffnung

"Nachbarn treffen sich wieder" - unter diesem Motto stehen die Feierlichkeiten anlässlich der 30-jährigen Grenzöffnung zwischen Schauberg und Judenbach am Samstag, 28. Dezember, um 13 Uhr. In Gedenken an die Grenzöffnung vom 1. Januar 1990 hat man ein Erinnerungsprogramm zusammen gestellt. Die Schauberger Vereine treffen sich um 13 Uhr am Feuerwehrhaus in Schauberg. Zur ökumenischen Andacht um 13.15 Uhr ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Umrahmt wird die Feier vom Männerchor Judenbach und dem Musikverein Schauberg. Après-Grenzöffnungsfeier ab 18 Uhr am Feuerwehrhaus durch die Jugend ausklingen. uzi