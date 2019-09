Der Bürgerverein Bug feiert am Sonntag, 8. September, von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände um den Backofen in der Bruderwaldstraße in Bug sein 30. Backofenfest. Auftakt ist um 14 Uhr mit der Pettstadter Blaskapelle. Für die kleinen Besucher spielt die Puppenbühne Herrnleben in der Buger Schule drei verschiedene Stücke. Die Aufführungen des Bamberger Kasperl sind um 15, um 15.45 und 16.30 Uhr. red