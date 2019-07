30 Jahre Amt für Umwelt

Mehrwegbecher, regionale Lebensmittel, Blumen am Straßenrand, Feuer in der Stadt und Wasser in der Regnitz. Das sind alles Themen des Amts für Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz. Seit 30 Jahren besteht das Amt mittlerweile schon und lädt deshalb interessierte Bürger am morgigen Samstag zu einem Tag der offenen Tür auf den Michelsberg ein.

Von 11 bis 16 Uhr kann man das breite Aufgabenfeld des Amtes näher kennenzulernen. Auch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr und der neue Messanhänger können besichtigt werden. Die historische Anlage des ehemaligen Klosters St. Michael, in dem sich ein Teil des Amtes (Abteilung Umwelt) befindet, wird in verschiedenen Führungen vorgestellt (Treffpunkt: 12 Uhr an der Aussichtsterrasse Michelsberg, 14 Uhr vor der Kirche St. Michael). Zu einem längeren Spaziergang auf dem Stadtökologischen Lehr- und Erlebnispfad vom Michelsberg zur Altenburg lädt der Biologe Jürgen Gerdes ein (Treffpunkt: 15 Uhr, weißes Kreuz auf der Aussichtsterrasse).

Aufgrund der eingeschränkten Parkmöglichkeiten wird gebeten, die Veranstaltung mit dem ÖPNV zu besuchen. red