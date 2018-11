30-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Vor einer Schweinfurter Diskothek ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 30-Jähriger stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu, wie die Polizei mitteilt. Sein Gesundheitszustand ist dem Sachstand nach kritisch. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Kurz vor 5.30 Uhr war in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine bewusstlose Person vor einem Club in der Kettelerstraße eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt am Einsatzort eintraf, wurde der 30-Jährige vom Rettungsdienst versorgt. Er war nicht ansprechbar und kam mit lebensbedrohlicher Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

Zunächst verschwunden

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 28-jähriger Schweinfurter den zwei Jahre Älteren während eines Streits ins Gesicht geschlagen haben. Der soll daraufhin gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sein. Der Angreifer war zunächst verschwunden. Im Zuge von Ermittlungen kristallisierte sich laut Polizei heraus, dass der 28-Jährige dringend tatverdächtig ist. Er wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.

Was der Auslöser für die tätliche Auseinandersetzung war, ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es im Pressebericht weiter. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen führt dieKriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Mögliche Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und noch nicht bei der Polizei bekannt sind, können sich unter Tel. 09721/202 17 31 melden. pol