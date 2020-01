30-Jähriger mit reichlich Restalkohol

Reichlich Restalkohol wurde einem Autofahrer zum Verhängnis. Am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Kissingen auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, der den beiden Beamten im Rahmen einer anderen Verkehrskontrolle freundlich "ein frohes neues Jahr" wünschte. Der 30-Jährige hielt mit seinem Fahrzeug bei den Polizeibeamten und sprach diese an. Da bei dem jungen Mann jedoch starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde dieser zum Alcotest "gebeten", welcher einen stattlichen Wert von 1,44 Promille Atemalkoholkonzentration ergab. Der Pkw-Lenker räumte ein, dass er bis gegen 6 Uhr früh reichlich Alkohol konsumiert hatte. Dieser Umstand war ihm zum Kontrollzeitpunkt wohl nicht mehr bewusst, bzw. entfallen. Die obligatorische Blutentnahme wurde angeordne, die Weiterfahrt unterbunden. pol