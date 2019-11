Bad Kissingen vor 13 Stunden

30-Jähriger hat Gras in der Hosentasche

Bei einem 30-jährigen Mann hat die Polizei am Freitagmittag in der Erhardstraße eine geringe Menge Marihuana in der Hosentasche aufgefunden. Das Gras wurde sichergestellt. Den amtsbekannten Mann erwar...