30-Jähriger deutlich unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend wurde der Polizei kurz nach 23 Uhr Marihuana-Geruch in einem Mehrfamilienhaus in der Brennerstraße mitgeteilt. Eine Streife ermittelte einen 30-jährigen Mann, der deutlich unter Drogeneinfluss stand. In seiner Wohnung fand die Polizei eine geringe Menge Rauschgift, die beschlagnahmt wurde. pol