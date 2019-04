30 Interessierte singen bei "Gospel Voices"

30 interessierte Sänger aus Baiersdorf und Umgebung nutzten die Chance, Gospels zu singen. Gemeinsam mit zwanzig Sängern der "Gospel Voices" formierte sich ein klangvoller Chor in den Räumen des Gemeindehauses der katholischen Kirchengemeine St. Josef in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) .

Mit einer mit Noten gefüllten Tasche "20 Jahre Gospel Voices" für jeden wurden die Neu- und Wiedereinsteiger begrüßt. Zu Beginn sorgten Thomas Dürst an der Gitarre/Ukulele und Holm Pingel an der Cajon für den richtigen Groove und machten Lust auf das, was noch vor den Teilnehmern lag.

Zwei schwungvolle Gospels und eine berührende Gospelballade wurden an diesem Nachmittag vierstimmig eingeübt. Zum Relaxen gab es zwischendurch immer wieder einstimmige bekannte Gospels, die frei und ausschließlich mit Textblatt mitgesungen werden konnten.

Mit unterhaltsamen Tipps zur Gesangstechnik und Performance sowie motivierenden Kommentaren sorgte Gocha Mosiashvili mit seiner erfrischenden Leitung für einen amüsanten Nachmittag.

In den kurzen Pausen lockerten die "Gospel Voices" mit Liedern aus dem eigenen Repertoire den Nachmittag auf.

Es war für viele eine einzigartige Erfahrung, mit vielen Menschen gemeinsam zu singen und das Gospelgefühl zu erleben. Alle traten den Heimweg mit einem Gospel im Ohr und einem Lächeln im Gesicht an, womit sich laut Bericht des Veranstalters wieder bewahrheitete: Singen macht glücklich. red