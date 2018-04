30 geführte Wanderungen

Die Tourist-Info Gößweinstein startet erstmals mit über 30 geführten Wanderungen in die neue Saison. Jeden Samstag von April bis Ende Oktober finden Genusswanderungen statt - unabhängig vom Wetter und der Teilnehmerzahl."Damit unsere Gäste einfacher planen können, haben wir uns nun erstmals dazu entschieden, regelmäßig Touren anzubieten", erklärt Christin Kellner, Leiterin der Tourist-Info.Ebenso setzt die Tourist-Info auf qualifizierte und gut ausgebildete Wanderführer. Das Portfolio reicht vom durch den Deutschen Wanderverband (DWV) zertifizierten Wanderführer bis zur Heilpraktikerin.Die 36 Genusswanderungen zu abwechselnd sieben verschiedenen Themen dauern ungefähr drei Stunden - Kräuterwanderung circa 1,5 Stunden - und sind überwiegend mittelschwer. Angepasste Kleidung sowie selbst mitgebrachte Verpflegung tragen zur Qualität der Wanderungen bei.Weitere Infos gibt es in der Tourist-Info Gößweinstein (Telefon 09242/456, Internet www.ferienzentrum-goessweinstein.de ). Alle Touren findet man auch im Sonder-Faltblatt "Genusswandern - Geführte Touren 2018", welchen es an verschiedenen Stellen in Gößweinstein und zu bestellen auf der Homepage gibt.Die erste Tour am Samstag, 7. April, beginnt um 10 Uhr an der Tourist-Info und trägt den Titel "Kunstwerke von Menschen und Natur". red