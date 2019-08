Himmelkron 22.08.2019

unterschlagung

30 Euro aus Geldbeutel entwendet

Eine 34-Jährige kaufte am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt ein. Ihr Geldbeutel lag dabei im Einkaufswagen. Wenig später wurde das Portemonnaie an der Bundesstraße 303 in Höhe der "Frankenfarm" gefun...