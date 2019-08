30 Auserwählte in der Junior-Akademie

Für Schüler, die äußerst begabt und wissbegierig sind, bietet das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) ein ganz besonderes Erlebnis in den Sommerferien an: Bereits zum achten Mal findet die Junior-Akademie Bayern statt.

Vom 28. August bis zum 6. September steigt am Forschungscampus in Waischenfeld in der Fränkischen Schweiz die nächste Junior-Akademie. Sie richtet sich an besonders begabte, leistungsbereite und vielfältig interessierte Schüler, welche die Jahrgangsstufe 8 oder 9 an Gymnasien oder Realschulen in Bayern besuchen.

Unter insgesamt 60 Bewerbern ermittelte das Fraunhofer-IIS 30 Jugendliche für die diesjährige Akademie.

Der Tagesablauf bei der zehntägigen Veranstaltung ist für die 30 Teilnehmer anders strukturiert als ein normaler Schultag, denn die Jugendlichen sind für die gesamte Dauer aktiv in das Programm eingebunden. Nach einem Kennenlerntag geht es ab dem 29. August in den verschiedenen Hauptkursen los. Die fachliche Arbeit in den einzelnen Kursen wird ergänzt durch übergreifende Angebote wie Sport, Kreativ-Workshop und Exkursionen.

Folgende Kurse stehen dabei zur Auswahl: Kurs 1: Es werde Licht - Chemie mit Licht, Licht durch Chemie; Kurs 2: Wo sind wir? Satellitennavigation mit Galileo; Kurs 3: Photonen-Linsen, Bits und Pixel.

Im Forschungscampus in Waischenfeld (Kreis Bayreuth) ist es möglich, unkompliziert und unkonventionell gerade im Rahmen von Projekten wissenschaftlich zu arbeiten, zu forschen, zu testen, zu kooperieren und zu tagen. red