Altenkunstadt vor 19 Stunden

30 000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte

Rund 30 000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag in der Lichtenfelser Straße in Pfaffendorf ereignete. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer...