30 000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Mächtig gekracht hat es am Dienstagnachmittag in der Robert-Bosch-Straße. Beim Linksabbiegen in die Geisfelder Straße missachtete eine Golf-Fahrerin die Vorfahrt einer entgegenkommenden Seat-Fahrerin. Die beiden Pkws wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen, es entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro.