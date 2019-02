30 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, der sich am Donnerstagmittag in der Inneren Löwenstraße ereignete, wurde ein Mann leicht verletzt. Bei den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. pol