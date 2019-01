30 000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von über 30 000 Euro entstand am Montag gegen 17.45 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 470 an der östlichen Abzweigung nach Lonnerstadt. Eine 42-Jährige wollte mit ihrem Audi nach links in die Ortsverbindungsstraße von Höchstadt nach Lonnerstadt einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 18-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Trotz des hohen Sachschadens blieben glücklicherweise beide Unfallbeteiligte unverletzt. pol