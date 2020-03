3. Bürgerforum in Südwest

Seit einigen Monaten widmen sich Bewohner in Südwest der Frage, wie sich das Stadtviertel entwickeln muss, damit es auch in Zukunft für Jung und Alt ein guter Ort zum Leben bleibt. Dazu erstellen engagierte Bürger zusammen mit der Stadt Bamberg ein "Seniorenpolitisches Gesamtkonzept" (SPGK) für das Stadtviertel. Dabei wird diskutiert und erarbeitet, was Südwest benötigt, um sich für die Zukunft aufzustellen, welche Ideen hierzu auch zur Umsetzung gebracht werden können und was die Bewohner dazu beitragen können. Am Donnerstag, 12.März, findet das Bürgerforum um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Urban, Babenbergerring 26a, seine dritte Fortsetzung.

Den Auftakt machten Expertengespräche, ein Akteurstreffen und eine Stadtviertelbegehung. In zwei Bürgerforen haben Bürger seither Maßnahmenvorschläge und Lösungsideen für ihr Stadtviertel erarbeitet. Außerdem konnten im laufenden Prozess Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro Babenberger Viertel/Süd-West des Caritasverbands für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim für Südwest angestoßen werden. Im dritten Bürgerforum wird nun über den aktuellen Stand der vorgeschlagenen Maßnahmen informiert. Wichtiger Punkt ist hier, welche Schritte für eine konkrete Weiterarbeit vor Ort und eine mögliche Umsetzung nötig sein werden. Die interessierte Bürgerschaft ist eingeladen, über die bisherigen Ergebnisse und den weiteren Ablauf in Südwest zu diskutieren.

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. Weitere Informationen zum bisherigen Verlauf des Projekts gibt es im Internet unter http://www.stadt.bamberg.de/sozialplanung. red