3,6 Millionen investiert

Zwölf neue Wohnungen, aufgeteilt auf zwei Mehrfamilienhäuser, lässt die Marktgemeinde Mainleus aktuell am Hans-Grimm-Weg errichten. Im April 2019 war Spatenstich, jetzt wurde Richtfest gefeiert.

"In Berlin führen sie einen Deckel ein, um für günstigere Mieten zu sorgen, in Mainleus bauen wir ein Haus", eröffnete Bürgermeister Robert Bosch den Festakt. Das Gesamtbauvolumen beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern beteiligt sich mit rund einem Drittel.

Im Spätsommer 2020 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. "Mit unserem kommunalen Wohnungsbau wollen wir für Menschen ein Zuhause schaffen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind", erklärte der Bürgermeister.

Lob vom Landrat

Landrat Klaus Peter Söllner sprach dem Markt Mainleus ein großes Lob aus. "Mainleus schreitet in Sachen Wohnbau voran", sagte er. Die Marktgemeinde befinde sich an der Nahtstelle zwischen den Landkreisen Kulmbach und Lichtenfels, das sei eine gute Ausgangsposition. "Aber wenn man die Chancen hat, muss man sie auch nutzen, und ihr macht das", sagte er an den Bürgermeister gewandt.

Bei den am Bau beteiligten Firmen TK-Architekten, iplan gmbh, Dechant Hoch- und Ingenieurbau und Fleischmann Holzbau bedankten sich die Verantwortlichen für das schnelle Voranschreiten des Projekts: "Hier ist Zug dahinter, und alle fiebern der Fertigstellung entgegen", schloss Robert Bosch mit einem großen Dank.