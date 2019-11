3,4 Millionen für die "Neue Mitte"

Für die Gestaltung der "Neuen Mitte" erhält die Gemeinde Altenkunstadt eine Städtebauförderung über 3,4 Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Topf der Förderinitiative "Innen statt Außen". Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz hat den Bescheid gestern an ihrem Amtssitz in Bayreuth an Bürgermeister Robert Hümmer, dessen Stellvertreter Georg Deuerling und Verwaltungsleiter Alexander Pfaff übergeben.

Die förderfähigen Kosten betragen etwa 3,8 Millionen Euro. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Förderinitiative "Innen statt außen" mit einem erhöhten Satz von 90 Prozent.

"Ein gelungenes Projekt"

Mithilfe dieses hohen Zuschusses schafft die Gemeinde Altenkunstadt einen neuen zentralen, barrierefreien Platz, den Raiffeisenplatz. Bei der Gestaltung dieser "Neuen Mitte" entstehen zentrale öffentliche Stellplätze, ein wesentlicher Bereich der Weismain wird renaturiert und mehrere Leerstände werden entwickelt. Es ist ein gelungenes Projekt öffentlich-privater Partnerschaft zusammen mit der neuen, erweiterten Raiffeisenbank Obermain Nord im Zentrum der Gemeinde. red