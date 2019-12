3.12. Klimawandel im Landkreis Bamberg

Bündnis 90 / Die Grünen laden am Dienstag, 3. Dezember, zum Vortrag "Der Klimawandel ist im Landkreis Bamberg angekommen! Auch in der Klimapolitik?", ein. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Zum Storch" in Schlüsselfeld. Referenten Thomas Foken von der Uni Bayreuth, Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung, stellt die Fakten und den Ist-Stand des Klimawandels in der Region dar und Bernd Fricke, 2. Bürgermeister aus Stegaurach und Landratskandidat, geht auf die aktuelle Klimadiskussion und Klimapolitik vor Ort ein. red