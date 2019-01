29 zivile Mitarbeiter bereiten sich auf Auslandseinsätze vor

29 zivile Mitarbeiter der Bundeswehr, die sich zurzeit in ihrer verkürzten Grundausbildung am Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr befinden, treten für die Grundwerte der Verfassung ein. Mit dem feierlichen Gelöbnis in der Saaleck-Kaserne bekräftigen die Lehrgangsteilnehmer, dass auch das Zivilpersonal bereit ist, als Reservisten seinen Beitrag zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu leisten.

Bei eisigen Temperaturen waren die Lehrgangsteilnehmer der Allgemeinen Soldatischen Ausbildung für ungedientes Zivilpersonal der Bundeswehr (ASA 1) bereits auf dem Appellplatz in der Saaleck-Kaserne angetreten, als der Ehrenzug und das Heeresmusikkorps einmarschieren. Die winterlichen Temperaturen machten nicht nur der Paradeaufstellung auf dem Lagerberg zu schaffen.

Heeresmusikkorps spielte

Aufgrund der Witterung war ein Einsatz der Blasinstrumente an diesem Tage nicht möglich. "Auch, wenn wir uns vom musikalischen Können des Heermusikkorps aus Veitshöchheim unter der Stabführung von Herrn Oberstabsfeldwebel Michael Heinlein nur bedingt überzeugen können, möchte ich mich an dieser Stelle für die erneute Unterstützung bedanken", sagt Oberstleutnant Carsten Pabst, Leiter Lehre und Ausbildung am Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr (VNAusbZBw).

Die 29 Lehrgangsteilnehmer legten dennoch erfolgreich ihr feierliches Gelöbnis ab, denn nicht nur aktive Soldaten leisten ihren Dienst in den Einsatzgebieten. Auch das Zivilpersonal der Bundeswehr ist im Reservistenstatus in Ländern wie Afghanistan oder Mali präsent. "Der Auftrag der Streitkräfte besteht ganz verkürzt dargestellt in der Bereitstellung einsatzbereiter Kräfte für die Landes- und Bündnisverteidigung sowie den Einsatzverpflichtungen", erläutert Pabst.

Grundlagen des Gefechtsdienstes

"Vor uns stehen keine "Rekruten" als Berufsanfänger, sondern Frauen und Männer, die bereits Teil dieser Streitkräfte sind und die für diese Ausbildung den Status vom Zivilisten hin zum Soldaten gewechselt haben", fügt Pabst an.

Ausbildungsziel des Lehrgangs ASA 1 ist das Vermitteln von allgemeinmilitärischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dazu zählen Grundlagen des Gefechtsdienstes, Innere Führung und Formaldienst.

Darüber hinaus wird grundsätzliches Wissen zu Regeln des militärischen Zusammenlebens und das Verhalten im täglichen Dienst vermittelt. Die Lehrgangsdauer umfasst drei Wochen.

Eine Lehrgangsteilnehmerin ist Jessica Gerlach. "Eigentlich bin ich zivile Angestellte und Schießbahnwärterin in Wildflecken", sagt die Schreinerin. Die Transformation zur Soldatin während der ASA 1 ist für sie sehr interessant.

"Ich hätte nie damit gerechnet, dass dieser Lehrgang so viel Interesse für den Soldatenberuf in mir weckt.", erzählt Gerlach. Es war ihr eigener Wunsch an diesem Lehrgang teilzunehmen, da es ihr Ziel ist, als Schreinerin an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr teilzunehmen.

Vorbereitung für Auslandseinsatz

"Für mich ist in diesem Jahr noch ein Auslandseinsatz in Afghanistan vorgesehen, und zur Vorbereitung auf diesen Einsatz nehme ich an den Lehrgängen allgemeinen Soldatischen Ausbildung am Vereinte Nationen Ausbildungszentrum der Bundeswehr teil", berichtet die 30-Jährige.