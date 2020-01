29 Raser ertappt

Die Verkehrspolizei Bayreuth führte am vergangenen Freitag in den Morgenstunden eine Radarkontrolle an der Gefreeser Straße in Marktschorgast durch. Dabei hielten sich von insgesamt 353 erfassten Fahrzeugen 17 nicht an die innerorts übliche Geschwindigkeit von 50 km/h. 16 Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Verwarnungsgeld und einer sogar mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Der Schnellste war mit 77 km/h unterwegs. Ihn erwarten nun 80 Euro Bußgeld und ein Punkt. Am Montagnachmittag "blitzten" Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth in Neuenmarkt in der Wirsberger Straße. Hier hielten sich 12 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Alle Kraftfahrer kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Der Spitzenreiter wurde mit 73 km/h erwischt. pol