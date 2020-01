2,9 Promille am frühen Morgen

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth, die eigentlich in ganz anderer Sache unterwegs waren, konnten am Donnerstagmorgen in Trebgast möglicherweise Schlimmeres verhindern, als sie einen 49-jährigen Bayreuther aus dem Verkehr zogen. Der Mann war mit seinem Skoda durch seine äußerst unsichere Fahrweise aufgefallen. Die hinzugerufenen Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Stadtsteinach staunten nicht schlecht, als sie bei dem offensichtlich stark betrunkenen Fahrer einen Alkotest durchführten. Das Gerät zeigte zu früher Stunde einen Wert von stolzen 2,92 Promille an.

Ab jetzt zu Fuß

Für den 49-jährigen Bayreuther war die Fahrt damit beendet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten der Stadtsteinacher Polizei sicher. Der Mann wird nun für längere Zeit zu Fuß gehen müssen. pol