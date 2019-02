29 neue Schul-Sanitäter an der Nordhalbener Schule

Nordhalben — Notfälle, Verletzungen und plötzliche Erkrankungen kommen auch in Schulen vor. Dann ist es gut, wenn jemand in der Nähe ist, der sofort mit qualifizierten Maßnahmen helfen und gegebenenfalls die wertvolle Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken kann. Die 29 Schüler der dritten und vierten Klasse an der Grundschule Nordhalben wissen jetzt bei Notsituationen, was zu tun ist, ließen sie sich doch zu Schul-Sanitätern ausbilden.

In der sowohl in Theorie als auch Praxis umfassenden Juniorhelfer-Ausbildung lernten die Jungen und Mädchen bei Erste-Hilfe-Ausbilderin Kerstin Köhlerschmidt vom BRK Kronach alles, um verletzten und kranken Schülern helfen zu können. Zu den von ihr sehr anschaulich vermittelten Unterrichtseinheiten zählten beispielsweise das richtige Melden eines Notfalls, die erste Wundversorgung sowie Anlegen eines Kopf- oder Druckverbands.

Am Freitag nun konnten alle Kinder stolz ihre Urkunden sowie Juniorhelfer-Ausweise des BRK in Empfang nehmen. Zusätzlich wurden der Schule noch ein Rucksack mit Erste-Hilfe-Material und zwei Rettungssanitäter-Westen zur Verfügung gestellt.

Ausgestattet mit dem nötigen Fachwissen und ersten praktischen Erfahrungen, stehen damit ab sofort jeweils zwei Schul-Sanis täglich in den Pausen oder bei Schulveranstaltungen bei medizinischen Hilfeleistungen zur Verfügung.

"Notfälle können immer und überall passieren. Als Schul-Sanis leistet ihr eine sehr wertvolle Arbeit - für die Schule, aber auch darüber hinaus", würdigte Kerstin Köhlerschmidt bei der offiziellen "Amtseinführung". Die Ausbildung mit den jungen "Sanitätern" habe ihr viel Spaß gemacht, da diese sehr motiviert, lernbegierig und interessiert gewesen seien. Nun seien sie fit für die Aufgaben, die auf sie zukämen.

Sehr stolz auf das beispielhafte soziale Engagement, das Verantwortungsbewusstsein und die Hilfsbereitschaft der Gruppe - allesamt Werte, die für das ganze Leben wichtig seien - zeigte sich Linda Ölsner. Die Klassenleiterin der dritten Jahrgangsstufe hofft - nach einigen Jahren Pause - wieder auf eine feste Etablierung des Schulsanitätsdiensts an der Schule. Dies sei nur möglich durch die Gewinnung neuer Schüler für diese so wichtige Aufgabe.

Dass sich nunmehr gleich zwei komplette Jahrgänge dieser Ausbildung unterzogen hätten, sei schon sehr besonders.

Als besonderes Highlight durften alle Jahrgangsstufen der Schule zwei BRK-Fahrzeuge erkunden. Neben Kerstin Köhlerschmidt standen auch Technikbeauftragter Stefan Porzel sowie der stellvertretende Bereitschaftsleiter des BRK Nordhalben den sehr interessierten Schülern und Schülerinnen gerne Rede und Antwort. Die Jungen und Mädchen durften Gerätschafen ausprobieren und sich auch auf die Rettungsliege legen.

Hauptanliegen des Schulsanitätsdienstes sind die Unfallverhütung und die Erste-Hilfe-Leistung während des Unterrichts, im Pausenhof, bei Schulsportveranstaltungen und Wandertagen sowie sonstigen schulischen Veranstaltungen.

Allgemein leisten Schulsanitäter im Schulbereich Erste Hilfe bei Unfällen und akuten Erkrankungen. Gerade bei schwereren Notfällen können sie mit qualifizierten Erste Hilfe-Maßnahmen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsmittels überbrücken. Die Schulsanitäter erwerben sich durch Fortbildungen und Übungen sowie ihre Arbeit als Schulsanitäter Routine bei Notfällen. Sie entlasten durch ihre Arbeit Lehrkräfte beziehungsweise Mitarbeiter des Sekretariats.