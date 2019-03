29-Jähriger durchquerte Afrika allein auf seinem Fahrrad

Ein wildes Fahrradabenteuer hat der studierte Geophysiker Anselm Pahnke (29 Jahre) erlebt. Am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr stellt er seinen Film darüber im Capitol-Kino in Zeil vor. Das Kino bittet im Platzreservierung, Telefonnummer 09524/1601.

414 Tage, 15 000 Kilometer, 15 Länder - Allein mit dem Fahrrad hat der 29-Jährige Afrika durchquert. Laut Kinoangaben ist das eine Reise, die zeigt, wie offen und bunt die Welt sein kann, wenn man sich überwindet loszulassen und dem Impuls folgt, anderen und sich selbst zu vertrauen. Der Film zeigt Begegnungen mit sich selbst, wilder Natur und bemerkenswerten Menschen.

Anselm Nathanael Pahnke ist in einem Vorort von Hamburg als zweites von fünf Kindern in einem von seinen Eltern gebauten Holzhaus aufgewachsen. Im weiten Garten und den angrenzenden Wäldern konnte er früh seinen Entdeckungsdrang entwickeln und sich neugierig stets wachsenden Herausforderungen stellen. Er studierte Ozeanographie und Geophysik an der Universität Hamburg. Wenige Tage nach seinem Bachelorabschluss löste er seine Wohnung auf und begann eine Fahrradreise, die ihn drei Jahre lang um die Welt geführt hat: 40 000 Kilometer durch 40 Länder. Nach Afrika reiste er weiter in den Nahen und Mittleren Osten, durch China und über den Himalaya nach Südostasien bis nach Sydney.

Aus der Idee, ein paar Monate zu reisen, wurden so mehrere Jahre und die Welt sein Zuhause. Seit seiner Rückkehr nach Hamburg arbeitete Pahnke mit einem kleinen Team daran, aus seinen persönlichen Aufnahmen einen Film zu produzieren, der die Kraft Afrikas, die intensiven Erlebnisse und die innere Entwicklung einer solchen Reise zeigt.

Zum Inhalt des Streifens: Mit dem nötigsten Gepäck erkundet Anselm Pahnke mit zwei Freunden auf dem Fahrrad Südafrika, als seine Weggefährten plötzlich nach Hause fliegen müssen. Mitten in der sengenden Kalahari-Wüste steht er vor der schwierigen Entscheidung: ebenfalls die Heimreise antreten oder allein weiter durch die Wüste fahren?

Anfangs noch unsicher wagt der 29-Jährige den Sprung ins Ungewisse und taucht tief in den afrikanischen Kontinent ein. Nächtliche Begegnungen mit Löwen und Nilpferden und mehrfache Malaria- und Typhus-Erkrankungen fordern ihn stets aufs Neue heraus. Gleichzeitig entfachen die Schönheit der Natur und die offenen, herzlichen Menschen seine Liebe zu Afrika und lassen ihn ein tiefes Vertrauen in seine Mitmenschen und sich selbst entwickeln. red