29-jährige Radfahrerin hat über drei Promille

Wegen Trunkenheit im Verkehr hat sich eine 29-jährige Radfahrerin zu verantworten. Sie war am Montagmittag in Forchheim in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße unterwegs. Als sie von einem Auto überholt wurde, stürzte sie plötzlich vom Rad. Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die 29-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Verletzt wurde sie bei ihrem Sturz nicht.