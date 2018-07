280 Sportler in Bamberg zu Gast

Heute und morgen, Mittwoch, richtet die Bamberger Von-Lerchenfeld-Schule als privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören das Landesschulsportfest 2018 der bayerischen Hörgeschädigtenschulen aus. Es werden rund 280 Teilnehmer aus elf bayerischen Hörgeschädigtenschulen zu Gast sein. Das Landesschulsportfest beginnt am heutigen Dienstag im Bamberger Fuchs-Park-Stadion mit den Leichtathletikwettbewerben. Am Mittwoch finden Mannschaftswettkämpfe im Fußball, Brennball und Basketball an der Von-Lerchenfeld-Schule am Oberen Stephansberg und im Klemens-Fink-Zentrum statt. tl