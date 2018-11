280 Jahre Treue zum Arbeitgeber

Für die langjährige Treue dankten Edmund Kainer und Horst Amon, die Vorstände der Raiffeisenbank Seebachgrund, in einer kleinen Feierstunde zwölf Jubilaren. Es gab für alle Präsente der Bank sowie Ehrenurkunden und Medaillen der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.

Unglaubliche 40 Jahre im Einsatz für die Raiffeisenbank Seebachgrund ist die Revisorin Elke Janker. Der Vorstandsvorsitzende lobte die Jubilarin für ihren stets unermüdlichen Einsatz voller Energie, der höchsten Respekt verdiene. Janker absolvierte bereits ihre Ausbildung zur Bankkauffrau in der Raiffeisenbank Seebachgrund mit ausgezeichnetem Ergebnis und war lange Jahre in der Geschäftsstelle Dechsendorf, zuletzt als stellvertretende Geschäftsstellenleiterin, tätig. 1997 wechselte sie in die Hauptstelle nach Heßdorf in die Interne Revision. Inner -und außerbetriebliche Fortbildungen wie zur "Bilanzbuchhalterin" hat Elke Janker mit hervorragendem Abschluss absolviert.

Die Jubilarin sei eine absolut korrekte und exzellente Ansprechpartnerin in allen Bankthemen, betonte Kainer.

Vier Mitarbeiter konnten ihr 30. Dienstjubiläum begehen: Monika Ott, Leiterin des Rechnungswesens, begann ebenfalls 1978 ihre Ausbildung im Hause. Sie wechselte zwischendurch und kam am 1. Januar 2000 zurück. Sie ist jetzt erfolgreich in ihrer Position als Leiterin Rechnungswesen/Bilanzen. Auch bei ihr wurde das Fachwissen in ihrem Bereich besonders hervorgehoben.

Ebenfalls auf 30 Jahre Raiffeisenbank Seebachgrund zurückblicken kann Irmtraud Bernhardt, die als Quereinsteigerin 1988 zur Raiffeisenbank Seebachgrund kam. Der Personalvorstand Horst Amon würdigte ihr großes Engagement als stellvertretende Geschäftsstellenleiterin in Röttenbach.

Auf 30 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken kann Rüdiger Schierer. Auch er begann seine Ausbildung 1988 und qualifizierte sich zum "Bankbetriebswirt Management" weiter. Seit 1990 ist er etablierter Firmenkundenberater. Vorstand Horst Amon sprach dem Jubilar Glückwünsche und Dank für seine langjährigen Dienste und fachkompetente Beratung aus.

Reiner Warter trat am 1. September 1988 die Ausbildung zum Bankkaufmann an. Anschließend wurde er in der Geschäftsstelle Dechsendorf eingesetzt. Seit 3. Dezember 2001 ist er dort als Geschäftsstellenleiter erfolgreich tätig.

Zwei Mitarbeiter feierten ihr 25. Dienstjubiläum: Margit Irmisch begann am 1. September 1993 als Schreibkraft im Kreditsekretariat bei der Genossenschaft. Sie absolvierte eine zweite Ausbildung zur Bankkauffrau und ist fachkompetente Ansprechpartnerin in der Kreditmarktfolge. Die Vorstände bedankten sich für ihre absolut zuverlässige und verantwortungsvolle Mitarbeit.

Kathrin Meidinger begann ihre Tätigkeit in der Bank am 1. März 1993. Sie war als Serviceberaterin in der Hauptstelle Heßdorf tätig. Amon würdigte ihre Mitarbeit und wünschte alles Gute für die Zukunft. red