28 Vereine und Organisationen freuen sich über eine Finanzspritze der VR Bank

28 Spendenempfänger aus dem Landkreis Kronach dürfen sich über Spenden von der VR Bank Oberfranken Mitte in Höhe von insgesamt 10 500 Euro freuen. Am Dienstag erfolgte in der Steinmühle der Kronacher Bank die Spendenübergabe im Rahmen eines kleinen Festakts durch die zuständigen Geschäftsstellenleiter.

Bereichsdirektor Hans Jürgen Möhrle und sein Stellvertreter Lothar Götz betonten, dass man die zur Verfügung stehenden Mittel den vielen Gewinnsparern verdanke. Der regional verwurzelten Bank sei es sehr wichtig, dass die Spenden in der Region verbleiben und hier den Menschen zugutekommen.

Der monatliche Lospreis beim Gewinnsparen beträgt fünf Euro. Vom Loseinsatz werden vier Euro gespart; ein Euro wird für die Verlosung eingesetzt. Mit jedem Los werden 25 Cent zur Unterstützung karitativer und mildtätiger Institutionen, Einrichtungen und Vereinen verwendet.

Folgende Spendenempfänger wurden ausgewählt: Bürgerinitiative Nordhalben Aktiv (Unterstützung Kunstwochen), ASC Kronach-Frankenwald (11. Halbmarathon "Rund um Kronach"), Schützenverein Friedersdorf (Schießprogramm Schützenfeste), THW-Helfervereinigung Kronach (Zuschuss für neues Fahrzeug u. a. für Jugend-Abteilung), TSV 1860 Tettau (16. Nordic-Walking-Event), Gemeinde Tschirn (18. Mountainbike-Sternfahrt der Arge Rennsteig), Aero-Club Frankenwald (Anschaffung Segelflugzeug), Musikverein Friesen 1962 (Nachwuchsförderung und Jugendausbildung), Markt Pressig (Restaurierung ortshistorisches Wappen in Rothenkirchen), Theaterfreunde Wallenfels (Aufführung "Für die Familie kann man nichts" auf Naturbühne Kümmelswiese), Tennisverein 1982 Wallenfels (40. Frankenwald-Turnier), TSV Steinberg 1910 (Sportgeräte), Kronach Creativ (Konzerte VHS-Musikring), ATSV 1905 Gehülz (Instandhaltung Sportanlage), Diakonisches Werk der Evang.-Luth. Dekanatsbezirke Kronach-Ludwigsstadt/Michelau (Gebrauchtwarenmarkt "Aktion 1 + 1" / Personalkostenzuschuss Renovierungsarbeiten im Kinderladen), Priv. Schützengesellschaft 1612 Ludwigsstadt (Anschaffung von Schützenschürzen für die Damen), Bayer. Fußballverband - Bezirk Oberfranken, Ferien-Fußballschule Kronach (Fußballschule), FC Nordhalben (Jugendarbeit und Reparatur Flutlichtanlage), Gemeinde Wilhelmsthal ( Projektwoche an der Grundschule Wilhelmsthal), FC 1920 Wallenfels (Instandhaltung Sportanlage), DJK-SV Neufang (Anschaffung Rasenmähertraktor), Stadt Ludwigsstadt ("Shakespeare-Spiele Ludwigsstadt"), Frankenlust Heimat- und Wanderverein Wallenfels (Festveranstaltung zum 100-jähriges Bestehen), Höfleser Jagdgenossen (Offenhaltung Flurwege in Höfles durch Höfleser Jagdgenossen), Markt Steinwiesen (Ausgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Schlegelshaid), Männerballett Teuschnitz (Anschaffung Kostüme), DLRG-Kreisverband Kronach (24-Stunden-Schwimmen im Crana Mare), Kronacher Kunstverein (250. Ausstellung/Jubiläums-Ausstellung mit Cornelius Völker). hs