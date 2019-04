28-Jähriger saß betrunken am Steuer

In Hassenberg kontrollierte eine Polizeistreife am frühen Montag einen Skoda. Gelenkt wurde der Wagen von einem 28-Jährigen aus dem Landkreis Coburg, der deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab genau 1,0 Promille. Für diese "Punktlandung" wird der 28-Jährige ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro bezahlen und einen Monat laufen. pol