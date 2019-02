coburg.inFranken.de Musiker des Posaunenchors St. Moriz wurden geehrt.

270 klangvolle Jahre

Der Posaunenchor St. Moriz in Coburg hat fünf seiner Musiker in Anerkennung ihrer langjährigen künstlerischen Tätigkeit im Ensemble geehrt. In der Summe haben sie quasi 270 Jahre die Kirchenmusik an C...