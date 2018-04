27 neue Helfer unterstützen künftig das THW

Am vergangenen Samstag trafen sich Helferanwärter und Betreuer aus neun THW Ortsverbänden des Geschäftsführerbereichs Bamberg beim THW Kirchehrenbach zur Grundausbildungsprüfung. Am Ende des Tages strahlten alle neuen Helfer - zwölf von ihnen werden ihren Dienst künftig in den Ortsverbänden Forchheim und Kirchehrenbach verrichten.

Begonnen wurde mit einem theoretischen Teil. Direkt im Anschluss wurden die Ehrenamtlichen bei einem praktischen Prüfungsteil geprüft. An insgesamt sechs verschiedenen Stationen hatten sie Aufgaben, wie Verletztenbetreuung sowie Transport, Arbeiten mit dem Trennschleifer, Rettungsschere und Spreizer, Verbinden von Hölzern mit Leinen, Bewegen von Lasten mittels Greifzug und Arbeiten mit der Tauchpumpe zu absolvieren. Am Ende des Tages konnten Prüfungsleiter Daniel Schell vom Ortsverband Bad Staffelstein und Jürgen Hofmann vom Ortsverband Mellrichstadt vier neue Helferinnen und 23 neue Helfer in der THW-Familie begrüßen.



Die Jugend bleibt THW erhalten

Erfreulich bei den neuen Helfern: Die neuen Helferinnen und Helfer kommen nicht nur aus den jeweiligen THW-Jugendgruppen. Auch ältere Interessierte hatten den Weg zum THW gefunden und am vergangenen Samstag ihre Prüfung abgelegt.

Nicht nur die Prüfung fand im Landkreis statt - das THW kann sich über weitere Unterstützung freuen. Zwölf der neu ausgebildeten Helferinnen und Helfer werden ab sofort ihre Arbeit in den Einheiten der THW Ortsverbände Forchheim und Kirchehrenbach ausüben.

Karoline Kötter