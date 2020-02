27 Meter langen Faschingszug gebaut

"Come and play" hieß das Motto, unter dem die Tanzschule Rupprecht-Moser einen großen Familientag veranstaltete, um den größten Faschingszug aus Playmobil zu bauen. Über 300 große und kleine Fans der Männchen bauten ideenreich und mit großem Einsatz einen 27 Meter langen Faschingszug. Die besten Beiträge wurden von einer Jury prämiert. Für die Kinder gab es neben dem Playland von Playmobil auch die Möglichkeit, Kindertänze auszuprobieren, am Glücksrad Preise zu ergattern oder sich schminken zu lassen. Im Rahmenprogramm gab es Auftritte der Jugendgarde der närrischen Siedler Lichteneiche, der Schülerformation und der Linedance-Gruppe der Tanzschule. Im Bistrobereich der Tanzschule war für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Der Erlös der gegen eine Spende verteilten Backwaren der Backstube geht an das "Haus für Kinder" in Pinzberg. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und verließen erst gegen Abend wieder die Tanzschule. Foto: privat