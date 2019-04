27-Jähriger hat Drogen im Auto und im Blut

An der Rastanlage Fränkische Schweiz haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen polnischen Kleintransporter angehalten. Bei der Kontrolle wurde auf einem Buch des 27-jährigen polnischen Fahrers konsumfertig eine geringe Menge Amphetamin gefunden und sichergestellt. Da sich zudem noch der Verdacht des Drogeneinflusses durch einen positiven Urintest bestätigte, wurden die Weiterfahrt nach Berlin für mindestens 24 Stunden untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus war die Folge. Der Pole wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.