27-Jähriger flüchtet vor Polizei ins Klinikum

Einen 27-Jährigen wollten Beamte der Coburger Polizeiinspektion am Montag um 1.30 Uhr in einer Bushaltestelle gegenüber dem Coburger Klinikum in der Ketschendorfer Straße einer Kontrolle unterziehen. Als der Mann die Polizisten erblickte, flüchtete er schnellen Schrittes aus der Bushaltestelle in Richtung Haupteingang des Coburger Klinikums. Im dortigen Eingangsbereich stellte ihn die Polizeistreife. Bei einer Durchsuchung zur Feststellung seiner Identität fanden die Beamten eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln auf. Gegen den 27-Jährigen lag zudem eine Fahndungssausschreibung zur Ermittlung seines aktuellen Aufenthaltsortes vor. Ermittelt wird nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz, da sich der Mann ohne triftigen Grund mitten in der Nacht im Coburger Stadtgebiet aufgehalten hat. pol