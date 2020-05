27-Jähriger attackiert einen Polizeibeamten

Drogen fand die Polizei bei einem 27-Jährigen in Zeil. Am Donnerstag um 20.25 Uhr traf die Polizei während einer Streifenfahrt am Schulring fünf Personen sitzend auf der Schultreppe an. Von den Polizeibeamten konnte beobachtet werden, wie einer der Männer ein Tütchen in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Als der 27-Jährige auf das Tütchen angesprochen wurde und kontrolliert werden sollte, zeigte er sich wenig kooperativ. Bei der Durchsuchung griff er einen Polizeibeamten an, stieß ihn von sich weg und warf ihn auf den Boden. Die Polizisten brachten den 27-Jährigen zu Boden und legten ihm Handfesseln an. In seiner Hosentasche konnte ein Tütchen mit Marihuana und Bargeld aufgefunden werden. Die Durchsuchung seines Pkw verlief negativ. Auf der Dienststelle der Polizei in Haßfurt wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die Personalien der anderen Personen konnten nicht festgestellt werden.