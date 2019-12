27-Jährige hält ganzes Mehrfamilienhaus wach

Zu einem nächtlichen Einsatz wegen Ruhestörung wurden die Coburger Polizisten am Dienstag um 2 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in die Weidacher Straße gerufen. Eine 27-Jährige führte in ihrer Wohnung ein derart lautes Streitgespräch, dass sämtliche Nachbarn stundenlang kein Auge mehr zu bekamen. Eine Bewohnerin des Hauses sprach die Ruhestörerin sogar noch auf den übermäßigen Lärm mitten in der Nacht an. Da die Ansprache nichts nutzte, wurde schließlich die Coburger Polizei gerufen. Die Polizisten wurden bereits von mehreren noch wachen Nachbarn in Empfang genommen. Beim Eintreffen der Polizei war zwischenzeitlich Ruhe eingekehrt. Dennoch erwartet nun die 27-Jährige eine Anzeige wegen Ruhestörung. pol