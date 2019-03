27. Fahrradbörse in der Zeiler Sporthalle

Am Sonntag, 31. März, findet die 27. Knetzgauer Fahrradbörse in der Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil statt. Wer sein gut erhaltenes, gebrauchtes Fahrrad verkaufen möchte oder ein gepflegtes Fahrrad sucht, ist bei der Fahrradbörse richtig, teilt der Veranstalter mit; das ist der SPD-Ortsverein Knetzgau. Die Fahrradbörse bietet seit Jahren die Möglichkeit, die "Gebrauchten" gut zu verkaufen und zu kaufen. Angeboten werden Fahrräder aller Art, E-Bikes, Kinderräder, Jugendräder, Mountainbikes, Rennräder. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Kaufinteressenten hochwertige, gut erhaltene Fahrräder suchen, die zu einem vernünftigen und fairen Preis erstanden werden können. Zwischen 9 und 12 Uhr können die Fahrräder zum Verkauf abgegeben werden. Die Besichtigung der Fahrräder ist ab 9 Uhr möglich. Angenommen werden nur verkehrssichere Fahrräder, die nach den Preisvorstellungen der Verkäufer ausgezeichnet werden. Wer sein Traumrad gefunden hat, kann ab 11 bis 15 Uhr sein Fahrrad bezahlen. Die Abrechnung der verkauften Fahrräder mit dem Verkäufer erfolgt ab etwa 12 bis 15 Uhr. Die Rückgabe der nicht verkauften Fahrräder ist in der Zeit von 13 bis 15 Uhr geplant. Vom Verkaufserlös behält der Veranstalter zehn Prozent für einen sozialen Zweck ein. Der Eintritt zur Börse ist frei. red