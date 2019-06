27. Auflage in Meeder

Der 1. Reit- und Fahrverein Meeder lädt am Wochenende, 6. und 7. Juli, zu seinem 37. Reitturnier ein. Dann steht die Gemeinde wieder einmal ganz im Zeichen des Pferdesports. Zur 37. Auflage in Folge starten Reiter aus Franken und Thüringen in verschiedenen Prüfungen. Die Vielfalt der Dressur- und Springprüfungen bietet eine unterhaltsame Abwechslung für das Publikum.

Am Samstag beginnt das Turnier um 8.45 Uhr mit der Eignungsprüfung auf dem Springplatz. Um 9.30 startet der Dressurwettbewerb Kl. E auf dem Dressurplatz. Am Sonntag beginnt das Springreiten um 9.30 Uhr.

Höhepunkte werden am Sonntagnachmittag der Führzügelwettbewerb des Reiternachwuchses sowie das L-Springen mit Stechen sein. ct